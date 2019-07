OTS: Wirecard AG / Wirecard und CreditPilot schließen strategische ...

Wirecard und CreditPilot schließen strategische Partnerschaft, um die

Bereitstellung von mobilen und digitalen Finanzdienstleistungen für

Mobilfunknetzbetreiber und im Einzelhandel voranzutreiben

Aschheim (München) (ots) -

- Die CreditPilot A2A-Plattform ermöglicht es Einzelhändlern und

Mobilfunkbetreibern, ihren Kunden und Abonnenten

Finanzdienstleistungen anzubieten und ist für fast 100 Millionen

Menschen weltweit verfügbar

- Wirecard übernimmt die digitale Zahlungsabwicklung innerhalb des

A2A Platform-as-a-Service-Angebots von CreditPilot

- Wirecard erhält durch die Partnerschaft Zugang zu

CreditPilot-Kunden vor allem im Bereich Mobilfunk

- Wirecard und CreditPilot werden auch an gemeinsamen

Business-Projekten für strategische Neukunden arbeiten

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale

Finanztechnologie, und CreditPilot, ein Banking- und

B2B2C-fokussiertes FinTech, geben eine neue Partnerschaft bekannt. Im

Rahmen der Vereinbarung wird CreditPilot die Wirecard-Technologie für

die digitale Zahlungsabwicklung in sein A2A-(Any2Any)-Ökosystem für

mobile und digitale Finanzdienstleistungen integrieren, das fast 100

Millionen Menschen weltweit zur Verfügung steht. 2018 sind

Transaktionen im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro über die

Plattformen von CreditPilot abgewickelt worden.

Die CreditPilot A2A-Plattform ermöglicht es Einzelhändlern und

Mobilfunkbetreibern, ihren Kunden und Abonnenten

Finanzdienstleistungen anzubieten. CreditPilot bietet seinen Kunden

eine vollständig verwaltete mobile und digitale

Finanzdienstleistungsplattform als Service sowie die nötige

Compliance-Expertise und unterstützt bei der Auswertung und

Implementierung von wichtigen, finanzbezogenen Geschäftsprozessen.

A2A wird bereits unter anderem von Mobilfunkbetreibern der Tele2- und

VEON-Gruppen eingesetzt.

Zu den auf der CreditPilot A2A-Plattform verfügbaren

Dienstleistungen gehören internationale und nationale

Geldüberweisungen, mobile Commerce und Zahlungen, Marktplätze für

digitale Produkte, Mikrokredite und Mikroversicherungen. Mit der

Integration der Wirecard-Lösungen erweitert CreditPilot sein Angebot

um die digitale Zahlungsakzeptanz und -abwicklung über sämtliche

Kanäle hinweg und treibt so die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs

weltweit weiter voran.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CreditPilot und

die Integration unserer Lösungen in das Any2Any-Angebot. Gemeinsam

können wir es Mobilfunkbetreibern und Betreibern virtueller

Mobilfunknetze ermöglichen, ihren Kunden ein umfassendes Angebot an

Finanzprodukten und -dienstleistungen anzubieten und so ein nahtloses

Kundenerlebnis bei Überweisungen, täglichen Zahlungen und dem Kauf

digitaler Güter zu gewährleisten", sagt Philippe Laranjeiro, Head of

Sales, Digital & Telco bei Wirecard.

"Mit dem umfangreichen Portfolio an Zahlungstechnologien von

Wirecard können wir noch effektiver noch mehr Kunden einbinden und

weltweit eine hohe Servicequalität sicherstellen", sagt Felix

Polianski, Vice President of Mobile and Digital Financial Services

bei CreditPilot.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden

digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten

sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes

Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen

digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.

Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,

Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen

Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte

Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus

allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist

an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN

DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns

auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über CreditPilot:

CreditPilot ist ein europäisches Finanztechnologieunternehmen, das

sich auf digitale und mobile Finanzdienstleistungen, Transaktions-

und Zahlungsinfrastrukturen spezialisiert hat. Im Jahr 2018 haben die

verschiedenen Plattformen von CreditPilot Transaktionen im Wert von

rund 2,7 Milliarden Euro abgewickelt. CreditPilot ist Vollmitglied

der ITU, der Regulierungsbehörde der Vereinten Nationen für

Telekommunikation, und aktiver Teilnehmer der Financial Inclusion

Global Initiative (FIGI) der ITU.

Das Hauptprodukt von CreditPilot für verbraucherorientierte

Unternehmen ist A2A (Any2Any), ein digitales Zahlungssystem, das es

Mobilfunkbetreibern und Einzelhandelsunternehmen ermöglicht, ihren

Kunden mobile Finanzdienstleistungen und digitale

Finanzdienstleistungen anzubieten. A2A steht über verschiedene

Mobilfunkbetreiber fast 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt

zur Verfügung. Um mehr über CreditPilot zu erfahren, besuchen Sie uns

auf www.creditpilot.com und folgen Sie uns auf Twitter unter

@CreditPilot.

OTS: Wirecard AG

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2

ISIN: DE0007472060

Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com

CreditPilot-Medienkontakt:

CreditPilot PLC

Lilian Waceke

Tel.: +357 25 080000

E-Mail: Lilian.Waceke@creditpilot.com