03.07.2026 08:15:38

OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erfolgreiche ...

WIBank begibt erfolgreiche Benchmark-Anleihe

Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)

hat am 2. Juli 2026 ihre zweite Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich am

Markt platziert (ISIN: DE000A3SJZ92). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5

Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,875 Prozent bei einer Emissionsrendite

von 2,928 Prozent. Das Orderbuch war mit über 900 Mio. Euro 2-fach überzeichnet.

Die 44 Orders stammten zu 65 Prozent von deutschen und der Rest von

internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten.

Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, unterschiedlicher

Projektfinanzierungen und dem regulären Fundingbedarf des laufenden

Geschäftsjahres.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass die WIBank-Anleihe erneut eine so positive

Resonanz bei den Investoren ausgelöst hat. So können wir mit Unterstützung der

Kapitalmärkte unsere Verantwortung als Förderbank wahrnehmen und die

Zukunftsfähigkeit Hessens weiterhin aktiv und nachhaltig gestalten", erklärt Dr.

Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.

Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank, ergänzt: "Der steigende

Fundingbedarf ist für uns ein positives Signal: Er belegt, dass wir unseren

Förderauftrag aktiv wahrnehmen und die Transformation Hessens finanziell

unterstützen. Mit der aktuellen Benchmark-Emission konnten wir unsere breite

Investorenbasis aus Banken, Versicherungen und weiteren institutionellen

Anlegern erneut erfolgreich ansprechen, zu marktgerechten Konditionen Mittel

aufnehmen und ein qualitativ sehr hochwertiges Orderbuch erzielen."

Die Anleihe ist die elfte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie

bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der

Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank

von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das

Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.

Pressekontakt:

Claudia Ungeheuer

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +49 (0)69 9132-3716

E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/6307326

OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

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