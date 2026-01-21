OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erneut ...

|
Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)
hat am 21. Januar 2026 ihre erste Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich
an den Markt (ISIN: DE000A3SJZ68) gebracht. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10
Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,125 Prozent bei einer Emissionsrendite
von 3,183 Prozent. Das Orderbuch war mit ca. 1,5 Mrd. Euro stark überzeichnet.
Die 70 Orders stammten zu 67 Prozent von deutschen und der Rest von
internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten.
Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, des Kommunalen
Schutzschirms und dem allgemeinen Funding Bedarf des laufenden Geschäftsjahres.
"Das große Interesse an unserer aktuellen Anleiheemission bestätigt das
Vertrauen der Investoren in die nachhaltige Finanzstrategie der WIBank sowie in
die wirtschaftliche Stärke des Landes Hessen", erklärt Dr. Michael Reckhard,
Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank. "Die erneut erfolgreiche Platzierung
ermöglicht es, unserer Verantwortung als Förderbank gerecht zu werden und durch
die Finanzierung wichtiger Infrastrukturprojekte die nachhaltige Entwicklung der
Städte und Gemeinden in Hessen weiterhin aktiv zu fördern."
Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank, ergänzt: "Gerade in
einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir als stabile Emittentin erneut ein
starkes Zeichen setzen. Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt
die Attraktivität unseres Emissionsportfolios und unterstreicht das Vertrauen
der Investoren in die Verlässlichkeit unserer Refinanzierungsstrategie. Damit
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung zentraler Förderaufgaben in
Hessen."
Die Anleihe ist die zehnte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie
bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der
Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank
von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das
Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.
