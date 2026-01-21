OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / WIBank begibt erneut ...

WIBank begibt erneut erfolgreiche Benchmark-Anleihe

Offenbach am Main (ots) - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)

hat am 21. Januar 2026 ihre erste Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich

an den Markt (ISIN: DE000A3SJZ68) gebracht. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10

Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,125 Prozent bei einer Emissionsrendite

von 3,183 Prozent. Das Orderbuch war mit ca. 1,5 Mrd. Euro stark überzeichnet.

Die 70 Orders stammten zu 67 Prozent von deutschen und der Rest von

internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten.

Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, des Kommunalen

Schutzschirms und dem allgemeinen Funding Bedarf des laufenden Geschäftsjahres.

"Das große Interesse an unserer aktuellen Anleiheemission bestätigt das

Vertrauen der Investoren in die nachhaltige Finanzstrategie der WIBank sowie in

die wirtschaftliche Stärke des Landes Hessen", erklärt Dr. Michael Reckhard,

Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank. "Die erneut erfolgreiche Platzierung

ermöglicht es, unserer Verantwortung als Förderbank gerecht zu werden und durch

die Finanzierung wichtiger Infrastrukturprojekte die nachhaltige Entwicklung der

Städte und Gemeinden in Hessen weiterhin aktiv zu fördern."

Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank, ergänzt: "Gerade in

einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir als stabile Emittentin erneut ein

starkes Zeichen setzen. Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt

die Attraktivität unseres Emissionsportfolios und unterstreicht das Vertrauen

der Investoren in die Verlässlichkeit unserer Refinanzierungsstrategie. Damit

leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung zentraler Förderaufgaben in

Hessen."

Die Anleihe ist die zehnte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie

bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der

Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank

von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das

Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.

