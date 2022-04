OTS: WM SE / Die WM SE übernimmt 100 Prozent der Anteile an der MTS Gruppe (FOTO)

Die WM SE übernimmt 100 Prozent der Anteile an der MTS Gruppe (FOTO)

Osnabrück (ots) - Vertragszeichnung am 22.04.2022 besiegelt die vollständige

Anteilsübernahme der WM SE an der MTS MarkenTechnikService GmbH & Co.KG.

Die WM SE ist von der positiven Entwicklung des international agierenden

Markenartiklers und der zukünftigen Leistungsfähigkeit überzeugt. MTS befindet

sich bisher mehrheitlich im Besitz der Deutsche Bahn TochterSchenker AG sowie

weiteren Gesellschaftern, die 2015 ihre Anteile gemäß des Anteilkaufvertrags im

Zusammenschluss mit der Intertec der Deutschen Bahn eingebracht haben. Die

Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellämter sowie

der Freigabe durch die Bundesministerien und Gremienbeschlüsse der Deutschen

Bahn AG.

Bastian Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der WM SE: "Das starke Leistungs- und

Markenportfolio der MTS Gruppe trägt zur weiteren Diversifikation und

Internationalisierung der WM Gruppe bei. Wir freuen uns auf die Partnerschaft

und heißen das MTS Team herzlich willkommen."

Durch den Kauf werden gemeinsam Kompetenzerweiterungen im Vertriebs- und

Logistiknetz genutzt, um die positive Entwicklung der MTS Gruppe nachhaltig

voranzutreiben, während das Unternehmen weiterhin eigenständig und mit gewohntem

Maß an Servicequalität am Markt agiert.

Jürgen Herrmann, CEO der MTS Gruppe: "Unser nachhaltiger Wachstumskurs sowie

insbesondere unsere strategische Weiterentwicklung hin zu einem internationalen

Markenartikler gewinnen nun an Tempo. Für unsere Mitarbeiter*innen, unsere

Kundenbeziehungen und unser Partnernetzwerk ist dies ein starkes Signal der

Kontinuität. Unser bekanntes Produkt- und Markenportfolio hat damit großartige

Zukunftsaussichten. Gemeinsam können wir somit die Erfolgsgeschichte der MTS

Gruppe fortschreiben.

"Xavier Garijo, Vorstandsmitglied für den Bereich Kontraktlogistik, DB Schenker:

"Diese Transaktion ist eine gute Nachricht für die zukünftige Entwicklung der

MTS Gruppe mit ihrer internationalen Geschäftsexpansion und der weiteren

Stärkung ihres digitalen Markenportfolios. Wir freuen uns, dass wir mit unserer

Portfoliostrategie erfolgreich waren und mit der WM SE einen langjährigen und

erfahrenen Gesellschafter als neuen Eigentümer gefunden haben, der bei der MTS

Gruppe auf nachhaltiges Wachstum setzt. Ich möchte dem MTS-Führungsteam und

allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement und ihre großartigen

Leistungen danken."

Als international agierender Markenartikler ist die MTS Gruppe mit rund 700

Mitarbeitern an 9 Standorten weltweit vertreten. Mit führender Marktposition in

der DACH-Region und internationaler Präsenz mit Hauptsitz in Deutschland und

Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Polen und Hongkong, verfügt

die Unternehmensgruppe über ein starkes internationales Netzwerk aus Herstellern

und Lieferanten und bedient Sortimente aus den Bereichen Autozubehör,

Autopflege, Fahrrad und Fahrradzubehör, Elektroinstallationsmaterial und

Arbeitsbekleidung. Das Markenportfolio genießt mit NIGRIN & Cartrend im

automotiven Umfeld, FISCHER im Fahrradbereich sowie UNITEC im Elektrobereich

langjähriges Vertrauen von Kunden und Partnern der Branche.

Die WM SE gehört zu den führenden Unternehmen im freien Handel mit Kfz-Teilen

und -Zubehör, Werkzeugen und Werkstattausrüstung in Europa. Jährlich werden ca.

45 Mio. Artikel vollautomatisch kommissioniert und über 130.000 Kunden mehrfach

täglich just in time über mehr als 200 Verkaufshäuser in Deutschland, den

Niederlanden, Österreich, Tschechien und der den USA beliefert. Das Portfolio

geht dabei weit über die Logistik und den Handel mit Ersatzteilen von

Markenherstellern und Eigenmarken hinaus. Hierzu zählen die hochwertigen

Eigenmarken monochrom und repstar in Erstausrüsterqualität, Online-Teilekataloge

und Werkstattsoftware, maßgeschneiderte Konzepte für jede Werkstatt sowie

attraktive Dienstleistungsbausteine.

