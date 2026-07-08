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08.07.2026 16:38:38
OTS: Würth-Gruppe / Würth weiter auf Wachstumskurs
Würth weiter auf Wachstumskurs
Künzelsau (ots) - Die Würth-Gruppe knüpft an ihr erfolgreiches Geschäftsjahr
2025 an: In einem weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld hat der
weltweit tätige Konzern in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz von 10,9
Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent
(währungsbereinigt: + 5,2 Prozent). Das Betriebsergebnis entwickelte sich mit
515 Millionen Euro sogar überproportional und liegt um 8,4 Prozent über dem
Vorjahresniveau (2025: 475 Millionen Euro).
"Es ist erfreulich, dass wir die Wachstumsdynamik aus den ersten vier Monaten
2026 halten können. Das zeigt, dass unser Vertriebsansatz greift: persönliche
Beratung durch unseren Außendienst zu komplexen Anforderungen, verbunden mit
digitalen Lösungen, die die Materialbeschaffung für unsere Kunden noch einfacher
machen. So schaffen wir für unsere Kunden Effizienz und erkennbaren Mehrwert,
von der Lieferung des einfachen Produkts bis zur Unterstützung im betrieblichen
Ablauf. Trotz gestörter Lieferketten können sich unsere 4,5 Millionen Kunden
weltweit auf uns verlassen. Würth ist lieferfähig", erläutert Robert Friedmann,
Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, das positive Ergebnis.
Der Vertrieb bleibt der zentrale Erfolgsfaktor der Würth-Gruppe. Rund 44.000 der
aktuell 86.700 Mitarbeitenden weltweit sind in diesem Bereich tätig. Damit hält
Würth seine Mitarbeiterzahl seit Jahresende 2025 stabil. Gleichzeitig gewinnt
das E-Business weiter an Bedeutung: Der Anteil am Gesamtumsatz der Würth-Gruppe
liegt bei 25,3 Prozent.
Das wirtschaftliche Umfeld bleibt herausfordernd: Gestiegene Energiepreise,
geopolitische Unsicherheiten und eine verhaltene Industriekonjunktur vor allem
in Deutschland wirken dämpfend. Weltweit hingegen signalisiert der
Einkaufsmanagerindex mit 52,2 Punkten ein moderates Wachstum - ein Umfeld, von
dem die Würth-Gruppe mit ihrer globalen Präsenz profitiert. Besonders die
Bereiche Elektronik eiSos und Chemie entwickeln sich sehr dynamisch. Auch im
Bereich Verbindungs- und Befestigungstechnik (Arnold Umformtechnik Gruppe)
zeichnet sich eine Erholung ab. Hinzu kommen positive Wachstumsimpulse aus
Regionen außerhalb Deutschlands, insbesondere in Osteuropa und Südamerika.
Die Auftragseingänge in den vergangenen Monaten stimmen zuversichtlich, dass
sich die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzen
wird. "Wir haben die Größe, die internationale Aufstellung und die finanzielle
Stabilität, um unsere Wettbewerbsstärke auch in einem anspruchsvollen Umfeld zu
beweisen. Entscheidend für die konjunkturelle Entwicklung im zweiten Halbjahr
wird jedoch sein, wie belastbar geopolitische Entspannungssignale und wie
verlässlich zentrale Handelswege sein werden. Davon hängen die weitere
Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft der Wirtschaft ab", sagt
Friedmann.
Über die Würth-Gruppe
Die Würth-Gruppe ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem
Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und
Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden
Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen
Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern
aktuell weltweit über 86.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über
2.800 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz
von 20,7 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 970 Millionen Euro. Mit
rund 8.000 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes
Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.
Pressekontakt:
Sigrid Schneider
Public Relations Officer/Pressesprecherin
mailto:sigrid.schneider@wuerth.com
+49 7940 15-2414
Alexandra Schneid
Corporate Communications Würth Group
mailto:alexandra.schneid@wuerth.com
+49 7940 15-1645
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156975/6310887
OTS: Würth-Gruppe
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