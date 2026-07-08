OTS: Würth-Gruppe / Würth weiter auf Wachstumskurs

Würth weiter auf Wachstumskurs

Künzelsau (ots) - Die Würth-Gruppe knüpft an ihr erfolgreiches Geschäftsjahr

2025 an: In einem weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld hat der

weltweit tätige Konzern in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz von 10,9

Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent

(währungsbereinigt: + 5,2 Prozent). Das Betriebsergebnis entwickelte sich mit

515 Millionen Euro sogar überproportional und liegt um 8,4 Prozent über dem

Vorjahresniveau (2025: 475 Millionen Euro).

"Es ist erfreulich, dass wir die Wachstumsdynamik aus den ersten vier Monaten

2026 halten können. Das zeigt, dass unser Vertriebsansatz greift: persönliche

Beratung durch unseren Außendienst zu komplexen Anforderungen, verbunden mit

digitalen Lösungen, die die Materialbeschaffung für unsere Kunden noch einfacher

machen. So schaffen wir für unsere Kunden Effizienz und erkennbaren Mehrwert,

von der Lieferung des einfachen Produkts bis zur Unterstützung im betrieblichen

Ablauf. Trotz gestörter Lieferketten können sich unsere 4,5 Millionen Kunden

weltweit auf uns verlassen. Würth ist lieferfähig", erläutert Robert Friedmann,

Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, das positive Ergebnis.

Der Vertrieb bleibt der zentrale Erfolgsfaktor der Würth-Gruppe. Rund 44.000 der

aktuell 86.700 Mitarbeitenden weltweit sind in diesem Bereich tätig. Damit hält

Würth seine Mitarbeiterzahl seit Jahresende 2025 stabil. Gleichzeitig gewinnt

das E-Business weiter an Bedeutung: Der Anteil am Gesamtumsatz der Würth-Gruppe

liegt bei 25,3 Prozent.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt herausfordernd: Gestiegene Energiepreise,

geopolitische Unsicherheiten und eine verhaltene Industriekonjunktur vor allem

in Deutschland wirken dämpfend. Weltweit hingegen signalisiert der

Einkaufsmanagerindex mit 52,2 Punkten ein moderates Wachstum - ein Umfeld, von

dem die Würth-Gruppe mit ihrer globalen Präsenz profitiert. Besonders die

Bereiche Elektronik eiSos und Chemie entwickeln sich sehr dynamisch. Auch im

Bereich Verbindungs- und Befestigungstechnik (Arnold Umformtechnik Gruppe)

zeichnet sich eine Erholung ab. Hinzu kommen positive Wachstumsimpulse aus

Regionen außerhalb Deutschlands, insbesondere in Osteuropa und Südamerika.

Die Auftragseingänge in den vergangenen Monaten stimmen zuversichtlich, dass

sich die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzen

wird. "Wir haben die Größe, die internationale Aufstellung und die finanzielle

Stabilität, um unsere Wettbewerbsstärke auch in einem anspruchsvollen Umfeld zu

beweisen. Entscheidend für die konjunkturelle Entwicklung im zweiten Halbjahr

wird jedoch sein, wie belastbar geopolitische Entspannungssignale und wie

verlässlich zentrale Handelswege sein werden. Davon hängen die weitere

Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft der Wirtschaft ab", sagt

Friedmann.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem

Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und

Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden

Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen

Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern

aktuell weltweit über 86.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über

2.800 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz

von 20,7 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 970 Millionen Euro. Mit

rund 8.000 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes

Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.

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OTS: Würth-Gruppe