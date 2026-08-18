OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Baugenehmigungen weiter im Plus - ...

Baugenehmigungen weiter im Plus - Handlungsdruck bleibt hoch

Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für

die Baugenehmigungen im Juni 2026 im Bauhauptgewerbe für die Betriebe mit 20 und

mehr Beschäftigten kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer

Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

"Der Wohnungsbau zeigt erste Anzeichen einer leichten Erholung. Von einer

Trendwende sind wir aber noch weit entfernt. Im Juni wurden 21.600 Wohnungen

genehmigt, 13,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2026

summiert sich die Zahl damit auf 126.300 genehmigte Wohnungen - ein Plus von

15,6 Prozent.

Das ist ein Hoffnungsschimmer, aber noch kein Durchbruch. Denn während die

Genehmigungszahlen steigen, werden gleichzeitig wieder mehr Projekte storniert.

Laut aktueller ifo-Umfrage berichten inzwischen 13,1 Prozent der Unternehmen von

stornierten Vorhaben - nach 11,4 Prozent im Vormonat.

Kurz gesagt: Eine Baugenehmigung ist noch keine gebaute Wohnung. Sie ist erst

der Startschuss. Wenn die Finanzierung danach nicht mehr aufgeht, wird der

Auftrag storniert. Dass es auf dem Papier aufwärts geht, ist durchaus positiv,

aber es werden in Summe immer noch zu wenig Wohnungen gebaut. Der Wohnungsmangel

bleibt trotz kleiner Hoffnungsschimmer eine der drängendsten Herausforderungen

unserer Zeit. Der Handlungsdruck bleibt hoch.

Was für Häuslebauer und Investoren zählt, damit am Ende tatsächlich gebaut wird,

ist Verlässlichkeit. Wir brauchen schnellstens den Gebäudetyp E, damit wir die

Baukosten in den Griff bekommen. Die KfW-Förderprogramme müssen sofort

ordentlich und verlässlich ausgestattet werden, denn jetzt ist der letzte

Zeitpunkt, dem Wohnungsbau den für diese Legislaturperiode notwendigen Schwung

zu geben. Nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen für private Bauherren,

Investoren und für die Bauwirtschaft kommt der Wohnungsbau wieder richtig in

Fahrt."

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Iris Rabe

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