Baukonjunktur: Nach Rekord-August wieder weniger Aufträge

Berlin (ots) - Das Bauhauptgewerbe hat im September 2026 mehr umgesetzt, aber

weniger neue Aufträge erhalten. Der Umsatz der Betriebe mit 20 und mehr

Beschäftigten lag real 5,8 Prozent (nominal +11,4 Prozent) über dem

Vorjahresmonat, meldet das Statistische Bundesamt. Der Auftragseingang sank

dagegen real um 6,5 Prozent (nominal minus 1,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2 Prozent auf rund 553.000.

Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

"Wir sehen jetzt, wie wenig aussagekräftig das Rekordplus vom August war. Sobald

die Großaufträge ausbleiben, rutscht der Auftragseingang sofort wieder ins

Minus. Von einem wirklichen Branchenaufschwung sind wir noch immer weit

entfernt.

Am Bau laufen derzeit zwei Konjunkturen parallel. Der Wohnungsbau kommt

traurigerweise weiterhin nicht in Gang, die Bestellungen im Hochbau bleiben

hinter dem Vorjahr zurück. Im Tiefbau dagegen sind erste Mehraufträge aus dem

Sondervermögen zu erkennen. Der Umsatzanstieg ist erfreulich, aber eben nur eine

Seite der Medaille.

Die Stimmung in der Branche bleibt gedrückt. Das ifo-Geschäftsklima für das

Bauhauptgewerbe sank im November leicht auf einen Saldo von minus 15,9 Punkten,

nach minus 15,7 Punkten im Oktober. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle

Lage laut ifo weniger gut, ihre Erwartungen fielen dagegen weniger skeptisch

aus. Damit liegt das Geschäftsklima knapp unter dem Niveau des Vorjahres

(November 2025: minus 15,1 Punkte)."

Umsatz und Auftragseingänge der einzelnen Bausparten

Der Umsatzanstieg zog sich durch alle Hauptsparten. Am stärksten wuchs der

Wirtschaftsbau mit nominal +15 Prozent. Der öffentliche Bau legte nominal um 9,4

Prozent zu, der Wohnungsbau nominal um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Beim Auftragseingang zeigt sich ein geteiltes Bild: Im Hochbau gingen die

Bestellungen nominal um 7,2 Prozent zurück, im Tiefbau stiegen sie um nominal

3,3 Prozent. Im Wirtschaftsbau lag der Auftragseingang mit nominal +0,9 Prozent

leicht über dem Vorjahresmonat.

Im öffentlichen Bau lagen die Aufträge nominal 2,2 Prozent unter dem

Vorjahresmonat. Während der öffentliche Tiefbau nominal um 3 Prozent zulegte,

brach der öffentliche Hochbau nominal um 17,3 Prozent ein - allerdings gegenüber

einem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert.

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