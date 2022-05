OTS: zeb consulting / Taktgeber für die Zukunftsfähigkeit der Financial ...

Taktgeber für die Zukunftsfähigkeit der Financial Services Industrie

Münster (ots) - zeb setzt Erfolgskurs im 30. Unternehmensjahr fort | Umsatz im

Geschäftsjahr 2021 steigt auf über 190 Millionen Euro | 2022 über 200

Neueinstellungen geplant

Die auf Financial Services fokussierte Strategie-, Management- und IT-Beratung

zeb blickt trotz schwieriger Marktumstände optimistisch in die Zukunft und zeigt

sich zuversichtlich, auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 eine deutliche

Weiterentwicklung ihres Beratungsgeschäfts mit Banken, Versicherern und

sonstigen Dienstleistern der Branche zu erreichen. Wie die Unternehmensberatung

mit Gründungssitz in Münster, die in diesem Jahr auf ihr 30jähriges Bestehen

blickt, jetzt mitteilte, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren

konsequent auf die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit (ESG), Transformation

und Regulatorik ausgerichtet und damit die Weiterentwicklung in Beratungsfeldern

der Zukunft eng an der Seite von Kunden, Kooperationspartnern und

Aufsichtsbehörden gezielt vorangetrieben. Gleichzeitig hat zeb seine Position

als einziges, ausschließlich auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft

spezialisiertes größeres Beratungsunternehmen in Europa gestärkt und ausgebaut.

Dr. Markus Thiesmeyer, Managing Director von zeb, sagt: "Seit 1992 hat sich zeb

kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben unseren Kunden in schwierigen wie in

guten Zeiten Hilfestellung, Orientierung und Perspektiven geben können. Und wir

haben unseren Anspruch, als Partner der Veränderer Taktgeber für die

Zukunftsfähigkeit der Finanz- und Versicherungsbranche zu sein, nach Ansicht

vieler Experten und Marktbeobachter immer wieder eindrucksvoll bestätigt und

eingelöst. Mein Dank für 30 Jahre zeb geht an unsere zahlreichen treuen Kunden,

die vielen langjährigen Mitarbeitenden an unseren Standorten in Europa und dem

Partnerkreis. Gemeinsam werden wir unseren Erfolgsweg auch in Zukunft

fortsetzen."

Managing Director Dr. Markus Thiesmeyer ist seit 1995 im Unternehmen und seit

2022 Partner von zeb. Er hat die Geschäftsführung zu Beginn des vergangenen

Jahres von Prof. Dr. Stefan Kirmße übernommen und führt zeb gemeinsam mit einem

fünfköpfigen Managementteam. Insgesamt umfasst der Führungskreis der Strategie-

und Managementberatung aktuell 61 Partnerinnen und Partner. Das Unternehmen will

mit seinen traditionellen Schwerpunkten Strategie-, IT- und

Transformationsberatung nicht nur in seinen Kernmärkten Deutschland, Österreich

und der Schweiz wachsen. Daneben hat zeb sein Beratungs- und Kompetenzprofil in

den vergangenen Jahren Schritt für Schritt internationalisiert. Europaweit

befinden sich Büros in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand,

Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. In Deutschland unterhält zeb

Standorte in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Münster (Stammsitz).

Umsatz im Geschäftsjahr 2021 steigt - Ausblick für 2022 positiv

Vor diesem Hintergrund hat zeb den nachhaltigen Wachstumskurs der letzten Jahre

auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mit guten Zahlen bestätigen können. Für 2021

meldet der Transformations- und Digitalisierungsexperte der Finanzindustrie eine

Umsatzsteigerung auf über 190 Millionen Euro. "Wir sind gegen den Trend in 2020

gewachsen und haben dieses Wachstum in 2021 erfolgreich zweistellig wiederholt".

Auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet zeb eine Fortsetzung der

positiven Entwicklung. Trotz erheblicher Unsicherheiten an den Märkten plant die

partnerschaftlich getragene Unternehmensberatung aus jetziger Sicht ein Wachstum

des Umsatzes im zweistelligen Bereich.

200 Neueinstellungen für 2022 geplant

Einen zentralen Fokus setzt zeb auf seine 1.000 Mitarbeitenden. So gewährleistet

der ESG- und Regulatorik-Experte für die Finanzindustrie über ein umfangreiches

Maßnahmenpaket und eine eigene universitäre Hochschule (zeb Business School an

der Steinbeis Hochschule Berlin) ein hohes Qualifikationsprofil der

Mitarbeitenden. Außerdem werden auch dieses Jahr über 200 neue Young

Professionals über unterschiedlichste Recruiting-Maßnahmen an das Unternehmen

gebunden, umfassend qualifiziert in die unterschiedlichen Beraterteams

integriert. In der Regel handelt es sich dabei um junge Persönlichkeiten, die

sich schon zu Studienzeiten ganz bewusst dafür entschieden haben, bei zeb als

dem führenden Spezialisten der Finanzbranche durchzustarten.

Innovationshub der Finanzbranche

Über die letzten Jahre hat zeb seine IT- und Digitalisierungsexpertise

konsequent ausgebaut. So hat das Unternehmen an zwei Standorten in Deutschland

eigene Science- und Best-Practice-Labore für die Branche eingerichtet, in denen

im engen Austausch mit Kunden neue Ideen entwickelt und umgesetzt werden. In

zeb.connect sind sämtliche "Start-up-Aktivitäten" des zeb gebündelt. Die Kunden

sind -nicht erst durch Corona- gezwungen, Ihre Geschäftsmodelle zu

transformieren. Neben vielen Fragen des Geschäftsmodells steht die

Transformation von Führung, Zusammenarbeit und persönlichen Kompetenzen im

Mittelpunkt. "Ein Feld in dem wir in den letzten zwei Jahren stark gewachsen

sind und uns u.a. mit der Marke zeb erfolgreich positioniert haben." Die

technische Transformation führt zu neuen Cloud-Lösungen, Digitale Asset- oder

neuen UX-Fragestellungen. Die integrierte Positionierung von IT und

Geschäftsmodellexpertise ist die Grundlage des Erfolges des zeb. Als

Schrittmacher der Branche im Bereich Nachhaltigkeit verfügt die Unternehmens-

beratung zudem über eine langjährige und ausgewiesene Expertise im ESG-Segment.

Ein eigenes Research mit 30 Mitarbeitenden stellt hierfür die notwendige

wissenschaftlich-fundierte Basis.

Thiesmeyer bemerkt abschließend: "Die Finanzindustrie steht angesichts von hoher

Volatilität, Unsicherheit und zunehmender Komplexität vor umfassenden

Herausforderungen. Sie muss mit einem leistungsfähigen Management und einer

effizienten IT nicht nur den eigenen Umbau in Richtung nachhaltiger Portfolios

bewältigen, sondern auch ihren Kunden Perspektiven und Orientierung bei deren

ESG-Agenda bieten. Ob im Bereich Finance, Green, Digital oder Corporate

Transformation - wir unterstützen die Finanzindustrie in diesem wie in anderen

Feldern dabei, systematisch profitable Geschäftsfelder aufzubauen und bestehende

Geschäftsmodelle konsequent zu optimieren."

