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20.11.2026 12:01:38
OTS: zeb consulting / zeb-Private-Banking-Studie 2026 / Wachsende Vermögen ...
zeb-Private-Banking-Studie 2026 / Wachsende Vermögen führen nicht
automatisch zu höheren Erträgen (FOTO)
Münster/Frankfurt (ots) - Die Kunden im deutschen Private Banking und Wealth
Management werden vermögender, doch die Ertragspotenziale der Anbieter halten
damit nicht Schritt.
Dies zeigt die aktuelle Private-Banking-Studie der Strategie-, IT- und
Managementberatung zeb. So wuchs das Vermögen der entsprechenden Kunden im
untersuchten Jahr 2025 um 6,1 Prozent auf 6,92 Billionen Euro. Dennoch sank das
Ertragspotenzial des gesamten deutschen Private-Banking- und
Wealth-Management-Markts erstmals in dieser Dekade, und zwar von 22,4 Milliarden
Euro im Jahr 2024 auf 22,2 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die Autorinnen und
Autoren der Studie führen diese Entwicklung vor allem auf das rückläufige
Einlagengeschäft zurück. Zugleich zeigt die Untersuchung, wo sich neue
Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Dazu zählen das Geschäft jenseits der Einlagen,
die Erschließung regionaler Potenziale sowie die Begleitung künftiger Erben.
Insgesamt gehen die Studienautorinnen und Studienautoren bis zum Jahr 2030 von
einem weiteren Vermögenswachstum auf rund 8,7 Billionen Euro sowie einem bis
dahin steigenden Ertragspotenzial von 28,6 Milliarden Euro aus.
Dr. Jens Wiegel, Senior Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, führt aus:
"Mehr Vermögen allein sichert keine höheren Erträge. Für Private-Banking- und
Wealth-Management-Anbieter ist entscheidend, die finanzielle Situation ihrer
anspruchsvollen Kunden umfassend zu verstehen. Wer Wertpapiergeschäft,
Finanzierung und Immobilienvermögen zusammen betrachtet, erkennt Zusammenhänge
und kann Angebote entwickeln, die besser zu den Bedürfnissen der Kunden passen.
Das eröffnet zusätzliche Ertragsquellen und hilft, die Abhängigkeit vom
Einlagengeschäft zu verringern sowie die Ertragsbasis breiter aufzustellen."
Mit breiteren Angeboten neue Ertragsquellen erschließen
Wie stark die Einlagen das Geschäft bislang getragen haben, wird am Rückgang
ihres Ertragspotenzials deutlich. 2025 sank es im Private Banking um 21 Prozent,
im Wealth Management, d. h. im hochvermögenden Kundensegment ab 3 Millionen Euro
Vermögen, hingegen etwas weniger um 20 Prozent. Im Private Banking konnte dieser
Rückgang durch andere Geschäftsfelder knapp aufgefangen werden. Insgesamt stieg
das Ertragspotenzial hier noch um ein Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Im
Wealth Management dagegen reichten die Zuwächse anderer Geschäftsfelder nicht
aus. Hier sank das Ertragspotenzial um drei Prozent auf 10,6 Milliarden Euro.
Im Wertpapiergeschäft stieg das Ertragspotenzial bezogen auf das Private Banking
um 14 Prozent, im Wealth Management um zwölf Prozent. Das Geschäft mit
Finanzierungen und Immobilien verzeichnete trotz eingetrübter Immobilienmärkte
noch Zuwächse von 14 Prozent im Private Banking und elf Prozent im Wealth
Management. Die Studienautorinnen und Studienautoren sehen darin Chancen, die
Ertragsbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit vom Einlagengeschäft zu
verringern. Sie empfehlen, das Wertpapierangebot zu erweitern, Beratungsmandate
auszubauen und Kunden umfassender rund um alternative Assetklassen zu beraten.
Regionale Chancen jenseits etablierter Standorte nutzen
Die regionale Analyse der aktuellen Private-Banking-Studie zeigt, wie eng
Ertragschancen und Wettbewerb bei der Standortwahl zusammenhängen. Mehr als 70
Prozent der Private-Banking-Haushalte befinden sich in Stadtregionen, rund die
Hälfte des Ertragspotenzials entfällt auf die zehn größten. München, Hamburg und
Frankfurt/Rhein-Main gehören zu den führenden Standorten, an denen hohe
Potenziale aber auch auf intensiven Wettbewerb treffen. Zugleich verstärken
digitale und ausländische Anbieter die Konkurrenz im deutschen Markt, auch im
mittleren und unteren Private-Banking-Segment.
Damit lohnt sich ein Blick über die etablierten Private-Banking-Standorte
hinaus. Der Wettbewerb im Verhältnis zum Ertragspotenzial ist zum Beispiel in
den Stadtregionen Aachen, Koblenz und Paderborn sowie im Ruhrgebiet
vergleichsweise gering. Hier sehen die Studienautorinnen und Studienautoren
Chancen, über lokale Netzwerke und persönliche Präsenz vor Ort Beziehungen zu
Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden aufzubauen. Ob sich eine Expansion
lohnt, hängt vom Zusammenspiel des regionalen Ertragspotenzials und der
Wettbewerbsdichte ab. Die Höhe des vorhandenen Vermögens allein reicht als
Grundlage für die Standortwahl nicht aus.
Die nächste Generation frühzeitig in die Vermögensplanung einbinden
Beim Vermögensübergang steht auch die Fortsetzung langjähriger Kundenbeziehungen
auf dem Spiel. Jährlich werden in Deutschland 85 Milliarden Euro liquides
Vermögen von Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden vererbt. Generation X
und Millennials gehören in den nächsten zehn Jahren mit jeweils fast 500
Milliarden Euro zu den Haupterben. Einblicke in die Vorstellungen der nächsten
Generation geben die Tiefeninterviews der Studie.
Danach möchten die Befragten stärker mitentscheiden, statt die
Vermögensverwaltung vollständig abzugeben. Sie informieren sich eigenständig
digital und suchen zugleich den persönlichen Austausch. Persönliche Beratung
kann dieses Vorwissen aufgreifen und helfen, Informationen einzuordnen. Im
Gespräch können künftige Erben ihre Vorstellungen einbringen und ihre
Möglichkeiten der Vermögensgestaltung abwägen. Für Institute liegt darin die
Chance, künftige Erben bereits vor der Vermögensübertragung kennenzulernen. Wer
sie frühzeitig in die gemeinsame Vermögensplanung mit der Familie einbezieht,
kann ihre Erwartungen aufgreifen und Vertrauen aufbauen. So lässt sich eine
Grundlage für Kundenbeziehungen über Generationen hinweg schaffen.
Tobias Boshof, Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, bemerkt abschließend:
"Die Herausforderungen im Private Banking und Wealth Management werden in
Zukunft maßgeblich durch den sinnvollen Einsatz von KI im Umgang mit den
anspruchsvollen Kunden definiert. Berater müssen KI-Empfehlungen einordnen und
ihren Kunden Orientierung geben. Die persönliche Vertrauensbeziehung bleibt
dabei auch im digitalen, KI-basierten Umfeld zentral. Banken sollten deshalb
zunächst klären, wofür sie in der Beratung stehen und welchen Mehrwert sie ihren
Kunden bieten wollen. Die Technologie muss dieser Positionierung folgen, nicht
umgekehrt."
Weitere Informationen zur Private-Banking-Studie 2026 von zeb sind abrufbar
unter: https://zeb-consulting.com/de-DE/publikationen/private-banking-studie-deu
tschland-2026
Pressekontakt:
Dr. Matthias Kuck
Head of Media Relations
Phone: +49.251.97128187
E-Mail: mailto:matthias.kuck@zeb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119614/6394714
OTS: zeb consulting
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