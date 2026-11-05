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05.11.2026 15:12:38
OTS: ZENNER / Minol-ZENNER-Gruppe expandiert in den USA (FOTO)
Minol-ZENNER-Gruppe expandiert in den USA (FOTO)
Saarbrücken/Addison (ots) - ZENNER USA vereinbart mit Mueller Water Products die
Übernahme des Messgerätegeschäfts von Mueller Systems
ZENNER USA, Inc., Teil der weltweit tätigen Minol-ZENNER-Gruppe, und Mueller
Water Products, Inc. (NYSE: MWA) haben eine Vereinbarung geschlossen. Sie sieht
vor, das Messgerätegeschäft, das von Mueller Systems, einer Tochtergesellschaft
der Mueller Water Products, betrieben wird, an ZENNER USA zu übertragen.
ZENNER gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wasserzählern, Wärme-
und Kältezählern, Gaszählern sowie Lösungen für das Submetering und die digitale
Fernauslesung. Seit 2012 wird ZENNER in Nordamerika durch die ZENNER USA
repräsentiert. Die Vereinbarung mit Mueller Water Products ist ein weiterer
Meilenstein bei den Investitionen der Minol-ZENNER-Gruppe auf dem
nordamerikanischen Wassermarkt.
Die getroffene Vereinbarung bündelt die über einhundertjährige Expertise, das
Technologieportfolio und die globalen Fertigungskapazitäten von ZENNER mit den
etablierten Produkten und den hervorragenden Kundenbeziehungen von Mueller
Systems. So ist ZENNER USA künftig in der Lage, die Betreuung der Kunden von
Mueller Systems zu gewährleisten und gleichzeitig das verfügbare Angebot an
Produkten, Technologien und Support Schritt für Schritt zu erweitern.
"ZENNER USA schätzt sehr, wie engagiert Mueller Water Products seine Kunden
betreut. Wir fühlen uns geehrt, dass Mueller uns nach einem umfassenden
Auswahlverfahren als Partner für seinen Rückzug aus dem Messgerätegeschäft
ausgewählt hat", sagte Richard Sanders, Präsident der ZENNER USA. "Jetzt hat für
uns höchste Priorität, den Übergang für die Kunden reibungslos zu gestalten und
den gewohnten Service, Support sowie die Produktverfügbarkeit sicherzustellen,
auf die sie sich heute verlassen. Wir sind überzeugt, dass unsere globale
Aufstellung, unser breites Produktportfolio und unsere fortgesetzten
Investitionen in die Messtechnik langfristig einen erheblichen Mehrwert für
diese Kunden schaffen werden."
Diese Überzeugung teilt auch Alexander Lehmann, Geschäftsführer der
Minol-ZENNER-Gruppe: "Nordamerika ist nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt
für ZENNER. Die Vereinbarung mit Mueller Water Products unterstreicht unser
Bekenntnis zu langfristigen Investitionen in diesem Markt. Wir freuen uns
darauf, während des gesamten Übergangsprozesses eng mit Mueller und ihren Kunden
zusammenzuarbeiten."
ZENNER USA und Mueller werden den Übergangsprozess unverzüglich einleiten. Sie
stimmen sich mit Kunden und Lieferanten ab, um die Kontinuität der
Serviceleistungen sowie eine fortlaufende Betreuung sicherzustellen.
"Dieser Übergang ist ein wichtiger Schritt, um den Fokus von Mueller zu schärfen
und das Unternehmen für das nächste Kapitel seiner Entwicklung aufzustellen",
erklärt Paul McAndrew, Präsident und Chief Executive Officer von Mueller Water
Products. "Wir sind davon überzeugt, dass ZENNER USA der richtige Partner für
unser Messtechnikgeschäft ist, um unsere Kunden langfristig zu unterstützen -
mit der nötigen Größe, mit Investitionen in Technologie, mit kompatiblen
Produkten sowie den globalen Fertigungskapazitäten. Wir werden eng mit ZENNER
USA zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und
unsere bestehenden Kundenverpflichtungen zu erfüllen."
Über ZENNER
Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Anbieter
innovativer Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen. Rund um die
Digitalisierung der Smart City entwickelt und produziert das Unternehmen
Messtechnik zur Erfassung des Wasser-, Wärme- und Gasverbrauches sowie digitale
Lösungen für das Internet der Dinge (IoT). Von der Messtechnik und Sensorik über
LoRaWAN®-Infrastrukturen und Datendienste bis zur fertigen Applikation bietet
ZENNER alles aus einer Hand. Mit jährlich weit über 13 Millionen produzierter
Messgeräte und Sensoren sowie der Erfahrung aus über 450 erfolgreichen
IoT-Projekten nimmt ZENNER eine Vorreiterrolle im Bereich Smart City ein.
ZENNER, mit Hauptsitz in Saarbrücken, betreibt Produktionsstätten in Europa,
Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten präsent. 1903 gegründet,
gehört ZENNER heute zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr
als 4.500 Mitarbeiter beschäftigt.
Mehr Informationen unter http://www.zenner.de
Pressekontakt:
Zenner International GmbH & Co. KG
Patrik Sartor/ Stefanie Schröder
Heinrich-Barth-Str. 29
66115 Saarbrücken
T. +49 681 / 9 96 76 - 3157, - 3155
mailto:patrik.sartor@zenner.com, mailto:stefanie.schroeder@zenner.com
http://www.zenner.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183866/6385070
OTS: ZENNER
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