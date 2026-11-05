OTS: ZENNER / Minol-ZENNER-Gruppe expandiert in den USA (FOTO)

Minol-ZENNER-Gruppe expandiert in den USA (FOTO)

Saarbrücken/Addison (ots) - ZENNER USA vereinbart mit Mueller Water Products die

Übernahme des Messgerätegeschäfts von Mueller Systems

ZENNER USA, Inc., Teil der weltweit tätigen Minol-ZENNER-Gruppe, und Mueller

Water Products, Inc. (NYSE: MWA) haben eine Vereinbarung geschlossen. Sie sieht

vor, das Messgerätegeschäft, das von Mueller Systems, einer Tochtergesellschaft

der Mueller Water Products, betrieben wird, an ZENNER USA zu übertragen.

ZENNER gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wasserzählern, Wärme-

und Kältezählern, Gaszählern sowie Lösungen für das Submetering und die digitale

Fernauslesung. Seit 2012 wird ZENNER in Nordamerika durch die ZENNER USA

repräsentiert. Die Vereinbarung mit Mueller Water Products ist ein weiterer

Meilenstein bei den Investitionen der Minol-ZENNER-Gruppe auf dem

nordamerikanischen Wassermarkt.

Die getroffene Vereinbarung bündelt die über einhundertjährige Expertise, das

Technologieportfolio und die globalen Fertigungskapazitäten von ZENNER mit den

etablierten Produkten und den hervorragenden Kundenbeziehungen von Mueller

Systems. So ist ZENNER USA künftig in der Lage, die Betreuung der Kunden von

Mueller Systems zu gewährleisten und gleichzeitig das verfügbare Angebot an

Produkten, Technologien und Support Schritt für Schritt zu erweitern.

"ZENNER USA schätzt sehr, wie engagiert Mueller Water Products seine Kunden

betreut. Wir fühlen uns geehrt, dass Mueller uns nach einem umfassenden

Auswahlverfahren als Partner für seinen Rückzug aus dem Messgerätegeschäft

ausgewählt hat", sagte Richard Sanders, Präsident der ZENNER USA. "Jetzt hat für

uns höchste Priorität, den Übergang für die Kunden reibungslos zu gestalten und

den gewohnten Service, Support sowie die Produktverfügbarkeit sicherzustellen,

auf die sie sich heute verlassen. Wir sind überzeugt, dass unsere globale

Aufstellung, unser breites Produktportfolio und unsere fortgesetzten

Investitionen in die Messtechnik langfristig einen erheblichen Mehrwert für

diese Kunden schaffen werden."

Diese Überzeugung teilt auch Alexander Lehmann, Geschäftsführer der

Minol-ZENNER-Gruppe: "Nordamerika ist nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt

für ZENNER. Die Vereinbarung mit Mueller Water Products unterstreicht unser

Bekenntnis zu langfristigen Investitionen in diesem Markt. Wir freuen uns

darauf, während des gesamten Übergangsprozesses eng mit Mueller und ihren Kunden

zusammenzuarbeiten."

ZENNER USA und Mueller werden den Übergangsprozess unverzüglich einleiten. Sie

stimmen sich mit Kunden und Lieferanten ab, um die Kontinuität der

Serviceleistungen sowie eine fortlaufende Betreuung sicherzustellen.

"Dieser Übergang ist ein wichtiger Schritt, um den Fokus von Mueller zu schärfen

und das Unternehmen für das nächste Kapitel seiner Entwicklung aufzustellen",

erklärt Paul McAndrew, Präsident und Chief Executive Officer von Mueller Water

Products. "Wir sind davon überzeugt, dass ZENNER USA der richtige Partner für

unser Messtechnikgeschäft ist, um unsere Kunden langfristig zu unterstützen -

mit der nötigen Größe, mit Investitionen in Technologie, mit kompatiblen

Produkten sowie den globalen Fertigungskapazitäten. Wir werden eng mit ZENNER

USA zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und

unsere bestehenden Kundenverpflichtungen zu erfüllen."

Über ZENNER

Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Anbieter

innovativer Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen. Rund um die

Digitalisierung der Smart City entwickelt und produziert das Unternehmen

Messtechnik zur Erfassung des Wasser -, Wärme- und Gasverbrauches sowie digitale

Lösungen für das Internet der Dinge (IoT). Von der Messtechnik und Sensorik über

LoRaWAN®-Infrastrukturen und Datendienste bis zur fertigen Applikation bietet

ZENNER alles aus einer Hand. Mit jährlich weit über 13 Millionen produzierter

Messgeräte und Sensoren sowie der Erfahrung aus über 450 erfolgreichen

IoT-Projekten nimmt ZENNER eine Vorreiterrolle im Bereich Smart City ein.

ZENNER, mit Hauptsitz in Saarbrücken, betreibt Produktionsstätten in Europa,

Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten präsent. 1903 gegründet,

gehört ZENNER heute zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr

als 4.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Mehr Informationen unter http://www.zenner.de

Pressekontakt:

Zenner International GmbH & Co. KG

Patrik Sartor/ Stefanie Schröder

Heinrich-Barth-Str. 29

66115 Saarbrücken

T. +49 681 / 9 96 76 - 3157, - 3155

mailto:patrik.sartor@zenner.com, mailto:stefanie.schroeder@zenner.com

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OTS: ZENNER