OTS: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) / ...

Umsatz der deutschen Heimtierbranche wächst - Anzahl der Heimtiere

weiter auf hohem Niveau (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die deutsche Heimtierbranche hält das hohe Umsatzniveau der

Vorjahre und entwickelt sich trotz der allgemein angespannten Wirtschaftslage

weiterhin positiv. Mit einem Gesamtumsatz von 5,126 Milliarden Euro verzeichnete

der stationäre Fach- und Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2022 ein Umsatzplus

von 7,1 Prozent. Hinzu kamen 1,203 Milliarden Euro über den Online-Handel sowie

158 Millionen Euro für Wildvogelfutter. Der Gesamtumsatz der deutschen

Heimtierbranche liegt somit bei knapp 6,5 Milliarden Euro.

Der Umsatz mit Heimtier-Fertignahrung im Fach- und Lebensmitteleinzelhandel

übertraf das Vorjahresergebnis mit nunmehr 4,035 Milliarden Euro um 9,5 Prozent.

Das Segment Bedarfsartikel und Zubehör hingegen ging mit einem Umsatz von 1,091

Milliarden Euro im Jahr 2022 um 0,9 Prozent leicht zurück.

"Während die Absätze beim Futter weitgehend stabil blieben, liegt die

Umsatzsteigerung in diesem Bereich wesentlich in der aktuellen Inflation

begründet", sagt Georg Müller, Vorsitzender des Industrieverbands Heimtierbedarf

(IVH) e.V. "Wie Hersteller anderer Produkte des täglichen Bedarfs, mussten auch

die Produzenten von Heimtier-Fertignahrung angesichts teils immenser

Kostensteigerungen bei Energie, Verpackung und Logistik ihre Preise anheben."

"Im Handel fragten Heimtierhalter Tiernahrung und andere Artikel des täglichen

Bedarfs, wie beispielsweise Katzenstreu, regelmäßig nach. Bei Bedarfsartikeln

und Zubehör wie Kratzbäumen, Gehegen oder Technik hingegen waren 2022 zunehmend

die Auswirkungen der angespannten finanziellen Lage vieler Verbraucher zu

spüren, Investitionen wurden zurückgestellt", so Norbert Holthenrich, Präsident

des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschland e.V. (ZZF).

Markt für Katzenfutter bleibt größtes Futtersegment

Mit einem Gesamtumsatz von 2,011 Milliarden Euro im stationären Handel und damit

einem Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr blieb der Markt für

Katzenfutter auch im Jahr 2022 das größte Futtersegment.

Dabei hat der Bereich Feuchtfutter mit einer Zuwachsrate von 13,6 Prozent (1,329

Milliarden Euro) erstmals seit Jahren das Segment Snacks einschließlich

Katzenmilch mit einem Plus von 11,8 Prozent (326 Millionen Euro) als stärkster

Wachstumstreiber überholt. Der Bereich Trockenfutter verzeichnete ebenfalls

deutliche Zuwächse (356 Millionen Euro, plus 9,4 Prozent).

Der Markt für Hundefutter wuchs im Jahr 2022 ebenso weiter und erzielte in den

klassischen Vertriebswegen mit 1,807 Milliarden Euro ein Umsatzplus von 7,8

Prozent. Auch in diesem Segment gab es mit Blick auf das stärkste Wachstum eine

Verschiebung in Richtung Feuchtfutter: Dieser Bereich legte mit 595 Millionen

Euro und einem Plus von 13,4 Prozent am deutlichsten zu, gefolgt von

Trockenfutter (516 Millionen Euro, plus 7,4 Prozent) und Snacks (696 Millionen

Euro, plus 3,6 Prozent).

Der Umsatz mit Zierfischfutter im stationären Handel entwickelte sich ebenfalls

positiv und erzielte mit 59 Millionen Euro ein Plus von 5,2 Prozent.

Kleintierfutter blieb hinter Fertignahrung für Katzen und Hunde drittstärkstes

Segment bei den Futtermitteln, musste mit einem Umsatz von 91 Millionen Euro im

Jahr 2022 aber ein Minus von 7,1 Prozent hinnehmen. Der Bereich Ziervogelfutter

blieb mit einem Umsatz von 67 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr stabil.

Das Segment Wildvogelfutter bekam nach einem starken Anstieg im Vorjahr einen

leichten Dämpfer und erzielte 2022 einen Umsatz von 158 Millionen Euro (minus

2,5 Prozent).

Bedarfsartikel und Zubehör insgesamt leicht rückläufig - Plus bei Katzenstreu

Der Umsatz mit Bedarfsartikeln und Zubehör lag 2022 im stationären Handel bei

1,091 Milliarden Euro - ein Minus von 0,9 Prozent.

Lediglich Katzenstreu als Artikel des täglichen Bedarfs konnte weiterwachsen.

Mit einem Umsatz von 324 Millionen Euro und somit einem Plus von 6,1 Prozent

blieb es das größte Segment bei Bedarfsartikeln und Zubehör.

Alle anderen Bereiche entwickelten sich 2022 rückläufig: Hundezubehör kam auf

229 Millionen Euro (minus 4,6 Prozent), Zubehör für Katzen auf 224 Millionen

Euro (minus 2,5 Prozent) und auch Bedarfsartikel und Zubehör für Zierfische (191

Millionen Euro, minus 2,1 Prozent), Kleintiere (93 Millionen Euro, minus 5,5

Prozent) und Ziervögel (30 Millionen Euro, minus 9,1 Prozent) erzielten 2022

weniger Umsatz als im Jahr zuvor.

Absatzwege

Als Hauptabsatzweg für Heimtier-Fertignahrung behauptet sich weiterhin der

Lebensmitteleinzelhandel (einschließlich Drogeriemärkten und Discountern). Hier

wurden 2022 mit einem Umsatzanteil von 62 Prozent 2,502 Milliarden Euro

umgesetzt.

Der Fachhandel bleibt mit einem Umsatz von 862 Millionen Euro für Bedarfsartikel

und Zubehör und einem Umsatzanteil von 79 Prozent der wichtigste Absatzweg in

diesem Segment.

Die Bedeutung des Internets für den Kauf von Heimtierprodukten hat auch im Jahr

2022 nochmals spürbar zugenommen. Das geschätzte Umsatzvolumen betrug circa

1,203 Milliarden Euro - eine Steigerung von 14 Prozent. Differenzierte,

tierartenspezifische Daten zum Online-Markt sind derzeit noch nicht verfügbar.

Mehr als 34 Millionen Heimtiere in Deutschland

Im Jahr 2022 wurden in 46 Prozent und somit in fast der Hälfte aller Haushalte

in Deutschland Heimtiere gehalten. Insgesamt lebten die Menschen hierzulande mit

34,4 Millionen Hunden, Katzen, Kleinsäugern und Ziervögeln zusammen. Hinzu kamen

zahlreiche Zierfische und Terrarientiere. 67 Prozent aller Familien mit Kindern

hatten ein Heimtier und in 14 Prozent aller Haushalte wohnten mindestens zwei

Heimtierarten. Das ist das Ergebnis einer haushaltsrepräsentativen Erhebung, die

das Marktforschungsinstitut Skopos für IVH und ZZF durchgeführt hat (Telefon-

und Online-Erhebung, Basis 5000 Befragte).

Die Katze ist nach wie vor Deutschlands Heimtier Nummer eins: Insgesamt lebten

im Jahr 2022 15,2 Millionen von ihnen in 24 Prozent der hiesigen Haushalte. An

zweiter Stelle folgten 10,6 Millionen Hunde in 21 Prozent der Haushalte, davon

44 Prozent Mischlinge. Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und

Mäuse kamen auf eine Gesamtzahl von 4,9 Millionen Tieren in 5 Prozent der

Haushalte.

Die Zahl der Ziervögel betrug im Jahr 2022 3,7 Millionen in 3 Prozent der

Haushalte. Zudem gab es im selben Zeitraum 2,3 Millionen Aquarien in 4 Prozent

und 1,4 Millionen Gartenteiche mit Zierfischen in 3 Prozent der Haushalte in

Deutschland sowie 1,3 Millionen Terrarien in 2 Prozent der Haushalte.

"Die Gesamtzahl der Heimtiere, die in Haushalten in Deutschland gehalten werden,

hat sich über die vergangenen Jahre auf einem hohen Niveau weitgehend stabil

eingependelt", so Norbert Holthenrich. "Das freut uns außerordentlich. Denn die

Heimtierhaltung kann das Leben der Menschen in großem Maße bereichern. Wichtig

ist dabei, dass das Wohl der Tiere und ihre Bedürfnisse stets im Mittelpunkt

stehen."

Die meisten Heimtiere in Deutschland leben in Mehrpersonenhaushalten. So liegt

der Anteil von Zweipersonenhaushalten bei 35 Prozent, der Anteil von Haushalten

mit drei Personen und mehr bei 36 Prozent. Weiterhin leben 29 Prozent der

Heimtierhalter in Einpersonenhaushalten.

"In einer zunehmend digitalisierten und unruhigen Welt sind Heimtiere für viele

Menschen ein wichtiger Anker und Ruhepol - das gilt besonders für Kinder, deren

Entwicklung durch Tiere in vielerlei Hinsicht gefördert werden kann", erklärt

der IVH-Vorsitzende Georg Müller.

Insgesamt sei der Heimtiermarkt gut durch die Corona-Jahre gekommen, stellen

Müller und Holthenrich einhellig fest. Die Verbände sind zuversichtlich, dass

die Heimtierbranche den aktuellen Herausforderungen ebenso gut begegnen kann.

Denn die Marktentwicklung und die konstant hohe Zahl der Heimtiere in

Deutschland bestätigen, dass die Liebe zu den tierischen Begleitern nach wie vor

ungebrochen ist, und unterstreichen die soziale sowie emotionale Bedeutung von

Heimtieren für ihre Halterinnen und Halter.

Pressegrafik und weitere Marktdaten: https://www.zzf.de/presse/meldungen.html

Pressekontakt:

Pressekontakt:

ZZF, Antje Schreiber

Tel. 0611 447553-14

mailto:presse@zzf.de

http://www.zzf.de

IVH-Pressedienst

Detlev Nolte

c/o nolte PR GmbH

Telefon 0421/83050-20

mailto:detlev.nolte@nolte-pr.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73380/5480354

OTS: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (Z

ZF)