OTS: Zukunftsforum Edelmetalle / ZukunftsForum Edelmetalle 2026: Experten ...

ZukunftsForum Edelmetalle 2026: Experten sehen den Goldmarkt weiterhin

positiv im Spannungsfeld von Geopolitik, Digitalisierung und

Ressourcenknappheit

Frankfurt am Main (ots) - Zuversicht und Dynamik prägen zum Abschluss der

Fachkonferenz das Stimmungsbild des deutschsprachigen Edelmetallmarktes.

Mit einem klaren Blick auf die tektonischen Verschiebungen der globalen Finanz-

und Rohstoffmärkte ist am Dienstag, den 24. März 2026 das "ZukunftsForum

Edelmetalle" in Frankfurt erfolgreich zu Ende gegangen. An zwei Konferenztagen

diskutierten führende Vertreter aus Finanzwirtschaft, Industrie, Politik und

Wissenschaft die drängendsten Herausforderungen und Chancen der

Edelmetallbranche. "Noch nie waren die globalen Zusammenhänge so komplex - und

noch nie war der Bedarf an fundiertem Austausch so groß wie heute", erklärte der

Veranstalter Wolfgang Wrzesniok-Roßbach zum Auftakt des ZukunftsForum

Edelmetalle 2026.

Geopolitik und Makroökonomie prägen die Märkte

Zum Auftakt zeichnete Ruth Crowell (LBMA) ein Bild eines weiterhin hochliquiden

und stabilen Goldmarktes mit enormer Markttiefe. Gleichzeitig verdeutlichte sie,

wie stark geopolitische Entwicklungen - etwa Handelskonflikte und Zollpolitik -

physische Metallströme beeinflussen. Zentralbanken bleiben dabei ein

entscheidender Nachfragefaktor.

Dr. Jürgen Michels (BayernLB) betonte in seiner Keynote die außergewöhnlich hohe

Unsicherheit im globalen Umfeld. Die Weltwirtschaft werde zunehmend durch

strukturelle Megatrends ("6Ds") bestimmt. Insbesondere steigende

Staatsverschuldung und geopolitische Spannungen bergen erhebliche Risiken für

die Finanzstabilität.

Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) sprach von einem historischen

Strukturbruch: Das Vertrauen in Währungen nehme ab, während reale Vermögenswerte

wie Gold weiter an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig warnte er aber auch vor

einseitigen Allokationen und unterstrich die Bedeutung breit diversifizierter

Portfolios.

Edelmetalle zwischen Nachfrageboom und Angebotsengpässen

Von einem zentralen Stabilitätsanker trotz Volatilität sprach John Reade (World

Gold Council) in seinem Vortrag über Gold. Gleichzeitig sorge, so andere

Sprecher, insbesondere bei Silber die starke industrielle Nachfrage - etwa aus

Solar- und Zukunftstechnologien - für strukturelle Defizite.

Auch Platinmetalle rücken durch Angebotsrisiken und ihre strategische Bedeutung

zunehmend in den Fokus von Industrie und Staaten.

Digitalisierung verändert den Markt

Die Tokenisierung von Gold wurde als ein möglicher Zukunftstrend hervorgehoben:

Sie erlaube einen globalen, schnellen und flexiblen Handel physisch hinterlegter

Werte. Ergänzend gewinnen börsengehandelte Produkte weiter an Bedeutung.

Rohstoffe als geopolitische Schlüsselressource

Ein zentrales Ergebnis der Konferenz: Der globale Wettbewerb um Rohstoffe

verschärft sich zunehmend. Während China strategisch und langfristig agiert und

die USA Rohstoffe geopolitisch einsetzen, fehlt es Europa laut Experten an

Geschwindigkeit und Koordination. Dabei werde die Rohstoffsicherung zunehmend

zur Frage wirtschaftlicher Souveränität.

Recycling, Industrie und ESG im Fokus

Ein Bereich einer sicheren Rohstoffversorgung bildet das Recycling, hier

eröffnen z. B. beim Silber Innovationen wie das Recycling von

Photovoltaik-Modulen lokal neue Rohstoffquellen. Gleichzeitig betonten

Industrievertreter die wachsende Bedeutung von Versorgungssicherheit.

Insgesamt hat sich Nachhaltigkeit endgültig zu einem zentralen Faktor

entwickelt: Transparente Lieferketten und ESG-Standards sind heute Voraussetzung

für Marktzugang und Finanzierung.

Fazit: Branche im strukturellen Wandel

Die Konferenz zeigt: Edelmetalle bleiben essenziell sowohl für finanzpolitische

Stabilität als auch für Zukunftstechnologien - jedoch in einem zunehmend

komplexen und geopolitisch geprägten Umfeld. "Die Zukunft der Edelmetalle wird

an der Schnittstelle von Politik, Technologie und globaler Zusammenarbeit

entschieden. Wer hier nicht strategisch denkt, wird den Anschluss verlieren",

resümiert Wolfgang Wrzesniok-Roßbach.

Über das ZukunftsForum Edelmetalle

Das ZukunftsForum Edelmetalle ist eine der führenden Fachkonferenzen für die

Edelmetallbranche im deutschsprachigen Raum und bringt jährlich Experten aus

Wirtschaft, Finanzwelt, Industrie und Wissenschaft zusammen.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 23. und 24. März 2026 (mit Vorprogramm am 22. März)

Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt

Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit,

wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen,

Investment

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der

offiziellen Webseite des ZukunftsForums: http://www.zukunftsforum-edelmetalle.de

und in dem Magazin "Gold & Weiss".

Über die Fragold Connect GmbH:

Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und

Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna

Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative

Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die

Fachzeitschrift "Gold & Weiss" nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln.

Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange

Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.

Pressekontakt:

Financial Relations GmbH

Sabine Dabergott

Mail: mailto:s.dabergott@financial-relations.de

Tel.: +49 (0)6172/2715930

Fragold Connect GmbH

Wolfgang Wrzesniok-Roßbach

Geschäftsführer

Mail: mailto:presse@fragold-connect.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178282/6245165

OTS: Zukunftsforum Edelmetalle