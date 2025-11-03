OTSUKA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OTSUKA hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,71 JPY gegenüber 25,58 JPY im Vorjahresquartal.

OTSUKA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 310,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 252,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

