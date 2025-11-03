Otsuka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Otsuka gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 234,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 154,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,98 Milliarden JPY – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Otsuka 621,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at