Otsuka präsentierte Quartalsergebnisse

Otsuka hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Otsuka mit einem Umsatz von insgesamt 4,46 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at