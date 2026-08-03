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03.08.2026 06:31:29
Otsuka stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Otsuka präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 222,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Otsuka 167,55 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Otsuka 702,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 597,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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