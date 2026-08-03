Otsuka stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Otsuka hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Otsuka 0,580 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,41 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Otsuka einen Umsatz von 4,14 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at