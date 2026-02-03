|
03.02.2026 06:31:28
OTSUKA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OTSUKA hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 46,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44,44 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,10 Prozent auf 317,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 285,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 169,58 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 141,04 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat OTSUKA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 322,79 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1 107,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!