OTSUKA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OTSUKA hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 46,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,10 Prozent auf 317,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 285,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 169,58 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 141,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat OTSUKA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 322,79 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1 107,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

