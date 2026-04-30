Otsuka verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Otsuka hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 186,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 158,57 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 630,34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 582,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at