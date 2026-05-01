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01.05.2026 06:31:29
Otsuka vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Otsuka lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Otsuka ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Otsuka mit einem Umsatz von insgesamt 4,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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