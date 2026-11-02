Otsuka: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Otsuka hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 202,96 JPY, nach 234,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Otsuka hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 637,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at