Ottakringer - IVA-Kritik an Delisting an Wiener Börse zur "Unzeit"

Die Ottakringer Getränke AG kehrt der Wiener Börse nach 40 Jahren den Rücken. Es wird ein sogenanntes Delisting angestrebt, teilte das Unternehmen am Dienstagnachmittag mit. "Der Abschied von der Börse fällt uns nicht leicht, er ist aber ein logischer Schritt", so Christiane Wenckheim, Vorstandsmitglied bei der Ottakringer Holding. Nur rund 3 Prozent der Aktien sind im Streubesitz, es finde kaum Handel statt. Kosten und regulatorischer Aufwand entstünden aber sehr wohl.

"Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf die Mehrheits- und Kontrollverhältnisse sowie die künftige Ausrichtung der Unternehmensgruppe", betonte die Managerin. "Die Gesellschaft ist ein österreichisches Familienunternehmen und soll auch weiterhin diese Orientierung auf klare familiäre Werte behalten."

Florian Beckermann, Vorstand des Interessenverbandes für Anleger (IVA), zeigte sich heute kritisch zur Vorgehensweise des Wiener Braukonzerns. Man erzähle die Geschichte vom börsennotierten Familienunternehmen, aber nun habe es eine Kehrtwende um 180 Grad gegeben.+

Des weiteren erfolge die Bewertung zur "Unzeit", schließlich seien die vergangenen Jahre von der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen in der Gastronomie geprägt gewesen.

Und schließlich gelte es noch den Kurs der Stammaktien zu hinterfragen, der dem dreifachen dessen entspreche, was im Raum stehe. "Das läuft auf ein Überprüfungsverfahren hinaus", so Beckermann heute zur APA. Hier seien die Behörden gefragt. Ziel am Ende des Tages sei es jedenfalls, einen fairen Preis für alle zu finden.

Die Ottakringer Holding will den Aktionären im Rahmen des Angebots 85 Euro je Stammaktie und 70 Euro je Vorzugsaktie anbieten - jeweils inklusive der Dividende für das laufende Geschäftsjahr. Derzeit liegen diese Angebotspreise laut der Firma über dem anteiligen Unternehmenswert der Gesellschaft. Es werde vor der Veröffentlichung des Angebots auch noch ein unabhängiger Sachverständiger mit der Ermittlung des Unternehmenswerts beauftragt. Mangels Liquidität sei das Angebot nicht als Preis-Untergrenze zu verstehen.

Vom Ergebnis der sachverständigen Bewertung hängt ab, ob das angekündigte Angebot die gesetzlichen Mindestpreisschwellen erfüllt und tatsächlich erfolgt. "Im Hinblick darauf wird das Angebot erst im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden können", schreibt Ottakringer. Der Vorstand der Ottakringer Getränke (unterhalb der Holding) habe das Verlangen der Holding zur Kenntnis genommen und werde sich wie der Aufsichtsrat noch schriftlich äußern.

Zur Ottakringer Gruppe gehören neben dem gleichnamigen Bier beispielsweise auch Vöslauer Mineralwasser und ein Getränkehandel. Die Papiere -Stamm- und Vorzugsaktien - der Firma notieren an der Wiener Börse im standard market auction.

