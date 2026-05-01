Ottawa Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ottawa Bancorp hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at