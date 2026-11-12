Ottawa Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ottawa Bancorp hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ottawa Bancorp ein Ergebnis je Aktie von 0,180 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at