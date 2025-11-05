|
Ottawa Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ottawa Bancorp hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
