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06.05.2026 06:31:29
Otter Tail Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Otter Tail Power gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 1,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Otter Tail Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Otter Tail Power einen Umsatz von 337,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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