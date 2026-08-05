Otter Tail Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Otter Tail Power hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 333,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 334,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at