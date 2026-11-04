Otter Tail Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Otter Tail Power hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Otter Tail Power 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 320,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 325,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at