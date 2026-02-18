Otter Tail Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Otter Tail Power veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Otter Tail Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 308,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 303,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,55 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 7,17 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Otter Tail Power im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im Vorjahr.

