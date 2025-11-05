|
Otter Tail Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Otter Tail Power veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Otter Tail Power 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 325,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 338,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
