Ottobock-Aktie: Ottobock trennt sich unerwartet von Finanzchefin

Den Posten der 61-Jährigen übernimmt Arne Kreitz (42), der seit 2018 in der erweiterten Geschäftsführung bereits für die Strategie und für Übernahmen (M&A) zuständig war. "Damit vollziehen wir den geplanten Wechsel im Finanzressort früher als ursprünglich geplant", sagte Mehrheitseigentümer und Verwaltungsratschef Hans Georg Näder am Mittwoch. Kreitz könne "neue Impulse auf dem erfolgreichen Weg zu nachhaltigem Ergebniswachstum setzen". An dem Unternehmen aus dem niedersächsischen Duderstadt ist der Finanzinvestor EQT mit 20 Prozent beteiligt.

Als Dahnke im September 2021 das Amt vom erkrankten Jörg Wahlers übernahm, war keine Rede davon gewesen, dass sie nur als Interimslösung gedacht war. Die ehemalige Finanzvorständin von Osram hatte gerade erst bei der Umstellung auf den internationalen Bilanzierungsstandard IFRS Vollzug gemeldet. Er ist die Voraussetzung für einen Gang an den Kapitalmarkt. Ein Ottobock-Sprecher sagte, der Wechsel ändere nichts an den Plänen. Reuters hatte berichtet, dass das Medizintechnik-Unternehmen den Schritt angesichts der wackligen Kapitalmärkte nun frühestens für die Zeit nach dem Sommer ins Auge fasst.

München (Reuters)