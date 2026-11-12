Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Wachstum im Blick
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12.11.2026 14:46:00
Ottobock-Aktie auf Talfahrt: Bereinigtes EBITDA steigt um fast 14 Prozent
Die Aktie von Ottobock verliert auf XETRA zeitweise 11,38 Prozent auf 41,65 Euro. Damit gehörte der Wert zu den größten Verlierern im SDAX. Die Analysten von Jefferies sprachen von einem guten dritten Jahresviertel, doch das Umfeld bei den Erstattungen werde herausfordernder.
Der Konzern steigerte den Umsatz im Kerngeschäft in den drei Monaten bis Ende September um 9 Prozent auf gut 433 Millionen Euro. Dabei ist unter anderem das Rollstuhlgeschäft ausgeklammert, dessen Verkauf Mitte Juni mitgeteilt wurde. So konzentriert sich Ottobock auf wachstums- und margenstärkere Bereiche.
Dabei profitierte Ottobock vor allem von guten Geschäften in der Region EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum dank Nachholeffekten, während der Umsatz aus eigener Kraft in der Region Americas etwas sank. Letzteres liege aber auch an starken Vorjahreszahlen sowie einer schwächeren Entwicklung in Kanada und in Brasilien, hieß es vom Unternehmen.
Im Kerngeschäft stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast 14 Prozent auf 120,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 47,8 Millionen Euro vier Fünftel mehr als im Vorjahr.
Der Ottobock-Chef Jakobi peilt für 2026 seit dem Sommer ein Umsatzplus von sechs bis acht Prozent an. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten mehr als 27 Prozent übrig bleiben.
dpa-AFX
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