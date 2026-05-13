Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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Zukauf 13.05.2026 12:02:00

Ottobock-Aktie belastet: Jefferies bleibt trotz Kursschwäche zuversichtlich

Ottobock-Aktie belastet: Jefferies bleibt trotz Kursschwäche zuversichtlich

Ein Zukauf hat Ottobock am Mittwoch etwas unter Druck gesetzt.

Mit einem Minus von 1,77 Prozent auf 61,10 Euro belegten die Aktien des Prothesenherstellers einen der hinteren Plätze im schwächelnden SDAX.

Ottobock kauft von der britischen Blatchford-Gruppe für rund 110 Millionen Euro den Branchenkollegen Blatchford Norway. Mit der Erschließung eines besonders attraktiven Marktes in Europa baue man das eigene internationale Versorgungsnetz um weitere acht Standorte aus, teilte Ottobock mit.

Auf den ersten Blick erscheine der Kauf attraktiv, kommentierte Jefferies-Analyst Henrik Paganetty mit Blick auf deren Bewertungskennziffern. Sie schließe zudem eine Lücke in Ottobocks europäischer Präsenz und passe zur Unternehmensstrategie, führende Anbieter im Bereich Patientenversorgung zu übernehmen und in das eigene Netz zu integrieren.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com,Roman Babakin / Shutterstock.com

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