Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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Kursziel bleibt 24.03.2026 15:14:00

Ottobock-Aktie legt stark zu nach UBS-Empfehlung auf "Buy"

Ottobock-Aktie legt stark zu nach UBS-Empfehlung auf "Buy"

Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen.

Die Aktie von Ottobock gewinnt auf XETRA zeitweise 9,36 Prozent auf 54,55 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX)

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Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com,Roman Babakin / Shutterstock.com

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