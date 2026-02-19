Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
19.02.2026 13:39:00
Ottobock-Aktie springt dennoch an: Deutsche Bank mit Kurszielsenkung
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen.
Die Aktien von Ottobock haben sich am Donnerstag nach ihren heftigen Schwankungen vor zwei Tagen im Zuge der Quartalszahlen weiter stabilisiert. Die Ottobock-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 5,73 Prozent höher bei 58,15 Euro.
Analyst Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research senkte zwar sein Kursziel, dieses liegt damit aber immer noch um etwa 40 Prozent über dem aktuellen Kurs von gut 58 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026
