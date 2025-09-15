Ottobock Aktie
WKN DE: OTTO88 / ISIN: NET000OTTO88
|IPO
|
15.09.2025 08:47:39
Ottobock kündigt Börsengang für 2025 an
Die Notierung soll bis Ende 2025 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen, wie der Hersteller von Prothesen und orthopädischen Hilfsmitteln am Montag in Duderstadt mitteilte. Bei dem Börsengang sollen Aktien aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding, platziert werden. Zudem wird aus einer Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös von 100 Millionen Euro angestrebt. Über den Schritt wurde am Kapitalmarkt bereits seit einiger Zeit spekuliert.
Der angestrebte Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung soll unter anderem finanzielle Flexibilität schaffen, um Verbindlichkeiten zu begleichen oder für Übernahmen. Zudem will Ottobock-Chef in neue Technologien investieren und die globale Präsenz ausbauen. Ottobock hat seinen Hauptsitz in Duderstadt und beschäftigt laut eigenen Angaben weltweit fast 9.300 Mitarbeiter und ist in 45 Ländern aktiv.
/err/stk/zb
DUDERSTADT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Imagentle / Shutterstock.com,HstrongART / Shutterstock.com,dencg / Shutterstock.com,tap trofsnag / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ottobockmehr Nachrichten
|
22.08.25
|Vor dem IPO: Ottobock-Aktie bereitet sich auf den Börsengang vor (finanzen.at)
Analysen zu Ottobockmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX wenig bewegt erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen im Minus - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt wird am Montag kaum verändert erwartet, während der deutsche Aktienmarkt knapp im Plus starten dürfte. An den größten Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.