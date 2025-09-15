Ottobock Aktie

WKN DE: OTTO88 / ISIN: NET000OTTO88

IPO 15.09.2025 08:47:39

Ottobock kündigt Börsengang für 2025 an

Ottobock kündigt Börsengang für 2025 an

Das Medizintechnik-Unternehmen Ottobock will noch in diesem Jahr den Schritt an die Börse machen.

Die Notierung soll bis Ende 2025 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen, wie der Hersteller von Prothesen und orthopädischen Hilfsmitteln am Montag in Duderstadt mitteilte. Bei dem Börsengang sollen Aktien aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding, platziert werden. Zudem wird aus einer Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös von 100 Millionen Euro angestrebt. Über den Schritt wurde am Kapitalmarkt bereits seit einiger Zeit spekuliert.

Der angestrebte Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung soll unter anderem finanzielle Flexibilität schaffen, um Verbindlichkeiten zu begleichen oder für Übernahmen. Zudem will Ottobock-Chef in neue Technologien investieren und die globale Präsenz ausbauen. Ottobock hat seinen Hauptsitz in Duderstadt und beschäftigt laut eigenen Angaben weltweit fast 9.300 Mitarbeiter und ist in 45 Ländern aktiv.

/err/stk/zb

DUDERSTADT (dpa-AFX)

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX wenig bewegt erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen im Minus - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt wird am Montag kaum verändert erwartet, während der deutsche Aktienmarkt knapp im Plus starten dürfte. An den größten Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

