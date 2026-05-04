Ottocast Mini Tube im Test: Android Auto und Carplay ab 40 Euro kabellos nutzen

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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04.05.2026 16:00:00
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Rekordhoch (dpa-AFX)
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30.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet sehr fest - Meta-Kurs stürzt ab (Dow Jones)
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30.04.26
|ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 875,00
|9,60%
|Alphabet A (ex Google)
|328,80
|0,31%
|Alphabet C (ex Google)
|325,75
|0,26%
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