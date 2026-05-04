Ottocast Mini Tube im Test: Android Auto und Carplay ab 40 Euro kabellos nutzen

Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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04.05.2026 16:00:00

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 875,00 9,60% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 328,80 0,31% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 325,75 0,26% Alphabet C (ex Google)

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