Ottogi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3881,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 9142,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 977,07 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 955,54 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at