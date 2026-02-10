Ottogi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ottogi lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6013,29 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1419,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 892,20 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 896,24 Milliarden KRW ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 17998,68 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40048,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ottogi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 674,55 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 539,12 Milliarden KRW im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 26790,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3 685,50 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at