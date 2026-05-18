Ottogi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ottogi hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10575,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9813,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 955,20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 920,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at