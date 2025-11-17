Ottogi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ottogi hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9142,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12860,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 955,54 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ottogi einen Umsatz von 904,13 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at