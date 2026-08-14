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14.08.2026 17:50:52
OUE dips into the red with S$114.6 million loss for H1
This is mainly from a S$47 million impairment linked to an associate affected by China’s property downturnWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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