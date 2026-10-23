Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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23.10.2026 14:46:27
OUE Reit buys another 50% stake in Sydney’s Salesforce Tower in US$606.4 million deal
The move builds on its 19.9% share of the 55-storey buildingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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