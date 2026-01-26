26.01.2026 15:19:56

OUE Reit H2 DPU up 10.6% at S$0.0125

However, revenue falls 4.2% due to no contributions from Lippo Plaza Shanghai, which the Reit had divested
