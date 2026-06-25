Plaza Aktie
WKN DE: A2JRS3 / ISIN: CL0002456714
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25.06.2026 02:26:52
OUE Reit selling Crowne Plaza Changi Airport for S$500 million; unitholders to get special payout
Tokyo Century-OUE Ltd JV is buyer in deal that will lift pro forma DPU by 5.8%, fund S$20 million in special payouts...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Plaza SA Registered Shs
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24.02.26
|Ausblick: Plaza informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)