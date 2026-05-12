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12.05.2026 02:16:28
OUE unit issuing S$150 million 3.25% green notes due in 2033
Issuance net proceeds will go towards financing or re-financing new or existing eligible green projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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