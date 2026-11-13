OUG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OUG hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 228,21 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent auf 92,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at