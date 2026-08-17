OUG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OUG hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 160,06 JPY gegenüber 182,35 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OUG einen Umsatz von 82,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at