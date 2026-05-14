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14.05.2026 06:31:29
OUG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
OUG hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 199,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 130,71 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 87,84 Milliarden JPY gegenüber 82,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 996,63 JPY. Im letzten Jahr hatte OUG einen Gewinn von 839,57 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 363,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 350,09 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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