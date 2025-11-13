OUG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OUG hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 228,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OUG 251,47 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 88,36 Milliarden JPY gegenüber 85,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at